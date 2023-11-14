Проект "Дорога добра" от WOG и "Фонда Маша" собрал 4,15 млн грн для спасения детей, пострадавших от войны

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Более 4 млн грн для закупки критически необходимого медицинского оборудования в больницы, спасающие детей, пострадавших от войны. Такую сумму аккумулировали благодаря клиентам сети АЗК WOG за два месяца проекта «Дорога добра». Эту инициативу компания реализует совместно с общественной организацией «Фонд Маша», сообщает УНН.

Детали

Фиолетовые чашки украинцы хорошо знают. На WOG они появляются ежегодно во время действия проекта «Дорога добра». Смакуя любимый горячий напиток в такой чашке, клиенты сети АЗК делают свой вклад в общую цель – сохранения детских жизней. В этом году стоимость чашки составляла 5 гривен, с их продажи планировали собрать 3 млн грн на закупку оборудования для больниц, где спасают детей, пострадавших от войны.

На эти средства организаторы планировали приобрести биохимический анализатор для Одесской областной детской клинической больницы, современную рентгеновскую систему и оборудование для цифровых рентгеновских снимков для Городской детской больницы №5 Запорожья.

Однако украинцы еще раз доказали, что мы – нация неравнодушных. Желание прийти на помощь детям, чья жизнь и здоровье оказалось под угрозой, проявило рекордное количество людей. Благодаря сотням тысяч неравнодушных сердец удалось аккумулировать на счету проекта 4,15 млн грн.

Эти средства будут переданы благотворительному партнеру, общественной организации «Фонд Маша», соучредитель которой Маша Ефросинина является амбассадором «Дороги добра» последние пять лет. На них фонд приобретает оборудование для больниц Одессы и Запорожья. И, что очень важно, благодаря дополнительно собранной сумме, крайне необходимое оборудование получит еще одно заведение – Областная Харьковская детская клиническая больница.

Это медучреждение с первого дня войны работало под постоянными обстрелами, спасая сотни жизней. Подвергалось ракетным атакам, но не останавливалось. В больнице работает большое реанимационное отделение, проводится до 6000 сложных детских операций в год.

Там спасают и онкобольных детей, и новорожденных, и детей с тяжелыми ранениями. На собранные в рамках проекта дополнительные средства для больницы будет закуплен прибор скрининга слуха новорожденных, анализатор критических состояний, который используется в неотложных ситуациях даже за пределами больницы. Операционные лампы для реанимационных, которые из-за постоянных перепадов света перестали работать, портативную стоматологическую установку и другое оборудование.

Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG:

«С каждым годом масштаб проекта «Дорога добра» растет, он находит все больший отклик в обществе. Мы видим, как доброта становится частью украинской идентичности, как за семнадцать лет выросло новое поколение людей с большой глубиной эмпатии. Об этом свидетельствуют, в частности, нынешние результаты проекта. Мы планировали собрать средства на дорогостоящее оборудование для двух больниц. Но благодаря неравнодушию наших клиентов смогли собрать достаточно средств, чтобы помочь решить ряд острых потребностей еще одного медицинского учреждения. Мы в очередной раз убедились, что обычные фиолетовые чашки могут творить чудеса. Искренне благодарим за это каждого, кто присоединился к «Дорога добра».

Маша Ефросинина, амбассадор и соорганизатор проекта «Дорога добра»:

«В поддержке «Дороги добра» я вижу особую миссию, поскольку проект дает возможность решать критические вопросы, связанные с сохранением жизней маленьких украинцев. С началом полномасштабной войны она стала более значимой: медицинские учреждения, получившие новую категорию пациентов – раненых детей, ургентно нуждались в специализированном оборудовании для их спасения. И я очень благодарна украинцам, которые присоединились к проекту, за то, что мы можем помочь их спасать. Сейчас все чаще слышим об усталости от войны, или, что уже привыкли к ней и, в конце концов, потеряли чувствительность, все меньше донатят… Однако видим другую ситуацию, когда за короткий срок собираем сумму, на треть большую, чем планировали. Это свидетельствует о духе единства и сопротивления, которые внутри нас не угасают».

За годы реализации инициативы «Дорога добра» к ней присоединились миллионы украинцев. Именно благодаря им удалось приобрести оборудование для более 30-ти детских больниц различного профиля. А это – тысячи маленьких пациентов, которые смогли получить необходимую помощь.