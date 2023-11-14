Убийство писателя Вакуленко: идентифицировали российских военных, причастных к расстрелу

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правоохранители установили личности двух российских военных, причастных к убийству украинского детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации в Харьковской области. Об этом заявили в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.

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“Идентифицированы двое оккупантов, причастных к расстрелу украинского детского писателя Владимира Вакуленко и убийству еще трех человек во время оккупации Харьковской области. (...) Двум российским военным сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 27, ч. 1, ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, - указали в ведомстве.

“Подозреваемые проходят военную службу в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва так называемой “лнр” 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вс рф. Это командир этой роты с позывным “Лев” и его подчиненный, пулеметчик по кличке “Удод”. Оба – уроженцы города Луганск”, — говорится в заявлении Офиса Генпрокурора.

Детали

Следователи выяснили, что в прошлом году подозреваемые находились в оккупированном в то время селе Капитоловка Изюмского района. Тогда же они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, который выступает против действий рф.

Отмечается, что 22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в дом Вакуленко и провели там “обыск”. После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына.

Оккупанты отвезли их к месту своей дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству “с новой властью”.

После того, как мужчина им отказал, россияне заставили его снять с себя одежду, чтобы поискать на его теле татуировки с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, россияне увезли писателя вместе с его сыном обратно.

Однако уже 24 марта оккупанты вернулись и на этот раз “задержали” только писателя. Командир роты “Лев” приказал своему подчиненному-пулеметчику застрелить писателя. “Удод” выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. От полученных ранений Вакуленко скончался на месте, указали в Офисе Генпрокурора.

Дополнение

В Офисе Генерального прокурора установили, что подозреваемые убили еще троих гражданских. Среди них — бывший участник войны на Донбассе и двое мужчин. Их удерживали в погребе в антисанитарных условиях, без света, систематически били палками по всему телу.

После пыток оккупанты отвезли всех трех пострадавших в лес в Капитоловке. Командир роты приказал своему подчиненному по кличке “Удод” застрелить мужчин. Экспертиза установила, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова, третьего пострадавшего оккупанты забили до смерти.

Вместе с тем правоохранители установили еще один факт жестокого обращения подозреваемых с мирным населением.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Напомним

Агента фсб, который на собственном авто “провел” из Сумской области в окрестности Киева 128 единиц военной техники оккупантов, приговорили к 15 годам лишения свободы.

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