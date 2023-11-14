Во Львове студенты вышли на митинг: требуют уволить Фарион
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне скандала из-за ее заявлений о военных и публикации письма с данными студента из временно оккупированного Крыма. Кадры с места события публикует "Суспільне", пишет УНН.
Детали
"Под стенами главного корпуса Национального университета «Львовская политехника» студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сбор студенты начали около 12 часов. С собой протестующие принесли плакаты «Фарион - вон», «Ирина Фарион позорит Украину» и др.
Среди участников митинга - студенты НУ "Львовская политехника", ЛНУ Ивана Франко, колледжа индустрии моды КНУКиИ и другие. В начале они исполнили гимн.
Сообщается, что к студентам вышли представители Львовской политехники и пригласили их представителей в администрацию.
Дополнение
Ирина Фарион в последнее время оказалась в центре нескольких громких историй. В частности, она раскритиковала русскоязычных украинских военных и сказала, что не может назвать их украинцами. После этого Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию из-за негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств.
А уже 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. В письме было указано, что отправитель родом из Керчи и учится в Симферополе. Впоследствии пророссийский Telegram-канал опубликовал фото студенческого билета студента и видео с его допроса.
Постоянный представитель Президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила после этого, что Фарион следует привлечь к уголовной ответственности за публикацию личных данных проукраинского студента из временно оккупированного Крыма.
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