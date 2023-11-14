Во Львове студенты вышли на митинг: требуют уволить Фарион

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне скандала из-за ее заявлений о военных и публикации письма с данными студента из временно оккупированного Крыма. Кадры с места события публикует "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"Под стенами главного корпуса Национального университета «Львовская политехника» студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор студенты начали около 12 часов. С собой протестующие принесли плакаты «Фарион - вон», «Ирина Фарион позорит Украину» и др.

Среди участников митинга - студенты НУ "Львовская политехника", ЛНУ Ивана Франко, колледжа индустрии моды КНУКиИ и другие. В начале они исполнили гимн.

Сообщается, что к студентам вышли представители Львовской политехники и пригласили их представителей в администрацию.

Дополнение

Ирина Фарион в последнее время оказалась в центре нескольких громких историй. В частности, она раскритиковала русскоязычных украинских военных и сказала, что не может назвать их украинцами. После этого Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию из-за негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств.

А уже 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. В письме было указано, что отправитель родом из Керчи и учится в Симферополе. Впоследствии пророссийский Telegram-канал опубликовал фото студенческого билета студента и видео с его допроса.

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила после этого, что Фарион следует привлечь к уголовной ответственности за публикацию личных данных проукраинского студента из временно оккупированного Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минобразования поддержали студентов в скандале с Фарион