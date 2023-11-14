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ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине

ЕС выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Европейская комиссия объявила о выделении Украине 110 млн евро гуманитарной помощи на фоне продолжающейся войны россии и наступления холодов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Цитата

«В условиях продолжающейся войны россии против Украины гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Наступление зимы создает дополнительные проблемы для и без того уязвимых слоев населения, пострадавших от войны. В связи с этим Комиссия выделяет 110 млн евро на гуманитарную помощь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 100 млн евро пойдут на гуманитарные проекты в Украине, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев и принимающих их общин в Молдове.

Эти деньги, как сообщается, помогут гуманитарным партнерам ЕС предоставить такие необходимые услуги, как денежная помощь, продовольствие, вода, жилье, медицинское обслуживание, психосоциальная поддержка и защита.

Также на фоне прошлогодних атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины ЕС выделяет еще 84 электрогенератора из стратегических резервов. Отмечается, что в целом через механизм гражданской обороны ЕС в Украину было направлено более 5 000 электрогенераторов.

Дополнение

С февраля 2022 года Европейская комиссия выделила 843 млн евро на программы гуманитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине. В частности 785 млн евро для Украины и 58 млн евро для беженцев, которые эвакуировались в соседнюю Молдову.

Через механизм гражданской обороны ЕС в целом в Украину было доставлено 97 000 тонн помощи.

Финансируемую гуманитарную помощь ЕС оказывает через профильные агентства ООН, неправительственные организации, Международный комитет Красного Креста, а также через многие местные гуманитарные организации, которые сотрудничают с ними.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, война, финансовая помощь
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