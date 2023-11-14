Еврокомиссар ответил министру обороны ФРГ о миллионе боеприпасов для Украины: это возможно

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Ответственный за промышленность еврокомиссар Тьерри Бретон на вопрос о сомнениях министра обороны Германии относительно производства обещанного ЕС 1 млн снарядов для Украины до марта, ответил, что это возможно, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Я отвечаю за мощности по производству боеприпасов. Поэтому я могу подтвердить, что цель производства более миллиона патронов в год, которую мы перед собой поставили и которую они (страны ЕС) надеются достичь с весны, будет достигнута. Теперь дело за государствами-членами, чтобы разместить заказы", - сказал он по прибытии на встречу министров обороны в Брюсселе, добавив, что в эту цифру включены ракеты.

По его словам, министры будут обсуждать способы увеличения производства.

Дополнение

Его комментарии прозвучали вскоре после того, как министр обороны Германии Борис Писториус дал понять: миллиона могут не достичь, а главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что будет видно, что можно сделать, предположив, что Евросоюз мог бы переориентировать экспорт боеприпасов, чтобы помочь Украине.