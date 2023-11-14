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Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
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Следующий год будет решающим в войне, которую начала рф - Ермак

Следующий год будет решающим в войне, которую начала рф - Ермак

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В полномасштабной войне, которую начала рф, приближается поворотный момент. 2024 год будет решающим. Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время мероприятия в Гудзоновском институте в Вашингтоне, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

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«Приближается поворотный момент в войне. Следующий год будет решающим», - заявил Ермак.

Кроме того, Ермак заявив, что украинское контрнаступление развивается, а вооруженные силы Украины закрепились на левом береге Днепра.

Ермак призвал к большему количеству санкций и дополнительным системам вооружения, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону перед новым ожидаемым российским нападением на энергетическую инфраструктуру с приближением зимы.

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Дополнение

Политическое и военное командование Украины имеет единственную позицию – победить в этой войне. Так глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о якобы разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Андрей Ермак
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