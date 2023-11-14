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В Винницкой области задержали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы оккупантов на ТОТ Запорожье

В Винницкой области задержали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы оккупантов на ТОТ Запорожье

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Винницкой области Служба безопасности Украины задержала коллаборантку, которая помогала россиянам проводить выборы на временно оккупированной части Запорожской области. Об этом заявила пресс-служба СБУ, передает УНН.

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«Служба безопасности задержала еще одну коллаборантку, которая причастна к незаконным выборам РФ на временно захваченной территории на юге Украины в сентябре этого года. рф”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина работала вместе с сообщниками, которые угрожали местным автоматами, чтобы собрать необходимое количество голосов.

Подробности

Кроме того, оккупационные власти позволили ей свободно передвигаться по захваченной части региона.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления коллаборантки и задержали ее, когда она приехала в Винницкую область, чтобы скрыть у родственников полученные от россиян деньги.

Дополнение

За сотрудничество с оккупационным режимом россияне предложили женщине стать "секретарем" местного "избиркома россии". Для "переквалификации" коллаборантку отправили в рф, где она получила "сертификат российского центра обучения избирательных технологий" при центризбиркоме россии.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории). Пока женщина находится под стражей, ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Источник: УНН
Теги: выборы, СБУ, Россия, Винница и Винницкая область, шпион
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