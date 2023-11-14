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По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей Украине объявлена воздушная тревога

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К ПКС РФ, передает УНН.

Детали

«Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ», - говорится в сообщении в Telegram.

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российские войска атаковали тремя ударными дронами Никополя Днепропетровской области, один человек погиб, также пострадал 72-летний мужчина.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, тревога
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