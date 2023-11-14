По всей Украине объявлена воздушная тревога

КИЕВ. 14 ноября. УНН. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили о взлете МиГ-31К ПКС РФ, передает УНН.

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«Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ПКС РФ», - говорится в сообщении в Telegram.

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