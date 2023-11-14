В Днепре в мужчину из Lexus бросили гранату: подозреваемые во время побега выбрасывали из авто Ф-1 и пистолет

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепре 13 ноября в прохожего мужчину из автомобиля Lexus бросили гранату, полицейские вместе со спецназовцами задержали двоих подозреваемых в этом мужчине. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области, передает УНН.

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“Сейчас двое мужчин – братья в возрасте 47 и 53 лет, задержаны в порядке статьи 208 УПК. Установлено, что у нападавших с потерпевшим возник имущественный конфликт на почве долговых обязательств”, - отметили в ведомстве.

Отмечается, что по указанному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) Уголовного кодекса Украины.

Детали

Инцидент, как сообщается, произошел в прошедшие сутки, 13 ноября. Около 14.00 в полицию поступило сообщение, что двое мужчин из автомобиля Lexus бросили гранату в сторону находившегося на улице мужчины.

В результате взрыва 51-летний горожанин получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу. После этого в городе была объявлена спецоперация.

Убегая от правоохранителей, мужчины выбросили из автомобиля гранату Ф-1, что не взорвалась. А потом, через несколько кварталов – пистолет Макарова. Полицейские догнали их и заблокировали автомобиль на перекрестке улицы Павлова и Академика Белелюбского. Спецназовцы КОРД задержали нарушителей, забаррикадировавшихся в автомобиле.

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