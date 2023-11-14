Трудоустройство военных, вернувшихся с фронта: глава Одесской ОВА Кипер рассказал о беспрецедентной инициативе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Власти Одессской области усовершенствовали механизм трудоустройства ветеранов. Соответствующий меморандум подписала Одесская ОВА вместе с военным командованием, ГП "Администрация морских портов Украины" и дирекцией АО "Укрпочта". Об этом в своем tg-канале сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Главная цель меморандума - организация сотрудничества сторон по трудоустройству ветеранов, сообщил Кипер.

"Это обеспечит предоставление участникам боевых действий социальных гарантий, будет способствовать их социализации после возвращения с фронта.

Наши военные ежедневно рискуют своей жизнью ради нас, поэтому наш долг обеспечить им все надлежащие условия после возвращения с передовой", - добавил глава ОВА.

Также Кипер призвал другие госпредприятия и бизнес участвовать в инициативе. Желающие могут обратиться по номерам:

(048)718-96-66

(048)718-92-48

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