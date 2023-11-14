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Буданов ожидает, что в 2025 году в россии ощутят реальные проблемы

Буданов ожидает, что в 2025 году в россии ощутят реальные проблемы

Кирилл Буданов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов ожидает, что реальные проблемы в россии ощутят в 2025 году. Об этом он сообщил в комментарии NV, пишет УНН.

Цитата

«Пока в россии еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое удорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15-20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они ощутят в 2025 году», – отметил Буданов.

«Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидания», – добавил он.

Детали

Руководитель ГУР перечислил факторы, от которых будет зависеть недалекое будущее государства-агрессора. Среди них системные изменения в российской экономике, внешняя поставка товаров военно-технического назначения и психологический фактор.

Однако, несмотря на кризисные явления в стране-агрессоре, цепи производства в россии пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год, отметил Буданов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, война, разведка
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