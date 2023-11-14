ВАКС возобновил слушание по "газовому делу" Онищенко

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд возобновил слушания по так называемому «газовому делу» по обвинению, в частности, экс-нардепа Александра Онищенко. Суд возобновил выяснение обстоятельств дела и проверку их доказательствами в связи с обнаружением повреждений отдельных цифровых носителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на суд.

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«Сегодня, 14 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда возобновила слушания по так называемому «газовому делу» по обвинению, в частности, народного депутата Украины VII и VIII созывов (его обвиняют в вероятном завладении государственными средствами при добыче и продаже природного газа в рамках о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча»)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что суд возобновил выяснение обстоятельств дела и проверку их доказательствами в связи с обнаружением повреждений отдельных цифровых носителей.

Как напоминает ВАКС, 10 октября коллегия судей ВАКС вышла в совещательную комнату для вынесения приговора в этом уголовном производстве.

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Дело поступило на рассмотрение судей 17.10.2019. По этому делу в отношении обвиняемых осуществляется специальное судебное разбирательство. За это время судом исследовано около 350 томов документов и выводов экспертов, допрошены 43 свидетеля и 5 экспертов.

Дополнение

Как сообщалось ранее, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общей сложности следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них — два близких человека, которые выполняли роль соорганизаторов, остальные — работники ПАО “Укргаздобыча”, юрист, финансисты, руководители компаний и т.д.