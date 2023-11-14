Украине могут продолжить выплаты ВПЛ семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детсады

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предложила еще на полгода продлить выплаты внутренне перемещенным семьям с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минреинтеграции.

Детали

Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание, которая составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех остальных внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что на горячие линии ведомства звонят женщины-ВПЛ с малолетними детьми, которые живут в регионах, где не работают детские сады. Женщины объясняют, что в связи с этим не могут выйти на работу.

Эта тема обсуждалась на заседании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ, которое состоялось под председательством Вице-премьера Ирины Верещук.

Сейчас в соответствии с постановлением КМУ № 332 для семей из числа уязвимых категорий населения помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью;

лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

лица пенсионного возраста;

лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Вице-премьер предложила расширить перечень категорий незащищенных слоев населения, которым будут продолжены выплаты ВПЛ еще на полгода.

"В частности, я предлагаю продолжить такие выплаты семьям переселенцев с малолетними детьми в регионах, где не работают детские сады. Должны поддержать наших людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии", - отметила Верещук.

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