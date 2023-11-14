Скандал из Фарион: во Львовской политехнике заявили о намерении разобраться в ситуации

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Проректор Львовской политехники Олег Давидчак заявил о намерении разобраться в ситуации с языковедом Ирины Фарион. Студенты требуют ее увольнения на фоне скандала из-за ее заявлений о военных и публикации письма с данными студента из временно оккупированного Крыма, передает УНН.

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«Вопрос непростой, есть определенные процедуры, по которым принимаются решения. Следует изучить все материалы, все обстоятельства. Заслушать преподавателей и саму госпожу Фарион, студентов выслушать. Вот вы пришли к нам, чтобы высказать свое мнение – мы слушаем ваше мнение. Так же есть мнение других преподавателей, других студентов. Мы также имеем разные отзывы студентов. До сих пор мы не имели никаких негативных отзывов на преподавательницу Фарион», - рассказал Давидчак.

Дополнение

Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковед Ирину Фарион из университета.

Контекст

Ирина Фарион в последнее время очутилась в центре нескольких громких историй. В частности, она подвергла критике русскоязычных украинских военных и сказала, что не может назвать их украинцами. После этого Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию из-за негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств.

А уже 8 ноября Ирина Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма. В письме отмечено, что отправитель родом из Керчи и учится в Симферополе. Затем пророссийский Telegram-канал опубликовал фото студенческого билета студента и видео с его допроса.

Постоянная представительница Президента Украины в АРК Тамила Ташева заявила после этого, что Фарион следует привлечь к уголовной ответственности за публикацию личных данных проукраинского студента по временно оккупированному Крыму.

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