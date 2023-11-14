"Вільні та руйнівні": в составе ВСУ появилась рота ударных БПЛА "ФАВОРИТ"

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Название «ФАВОРИТ» получило обновленное подразделение ВСУ, специализирующееся на проведении разведывательных и ударных миссий с помощью дронов. В «РУБАК», то есть роту ударных беспилотных авиационных комплексов, вошли опытные воины и пилоты из числа представителей единоборств и других видов спорта.

Новая рота действует под командованием Дениса Перча — соучредителя и вице-президента Украинской федерации MAA (UFMAA), вице-президента профессиональной лиги смешанных боевых искусств WWFC, который с первых дней вторжения защищает Украину в составе ВСУ. Большинство воинов «ФАВОРИТ» — его друзья, а также спортсмены и тренеры.

«У нас очень близкие и дружеские отношения, многих из собратьев я знаю уже много лет. Это помогает на поле боя, потому что работаем как один механизм. Сейчас мы постоянно перемещаемся по стране, укрепляя позиции ВСУ и ТРО на самых горячих точках», — рассказывает Денис.

Бойцов подразделения объединяет не только увлечение спортом, но и профессиональное знание военного дела, которое они получали на регулярных тренировках и при выполнении сложных задач на разных участках фронта.

По словам командира, в состав роты вошли исключительно хорошо подготовленные и мотивированные специалисты с реальным боевым опытом: «Бойцы моего подразделения действительно профессионалы высокого уровня. Собрать всех вместе стоило определенных усилий, но это важный шаг для нашей победы. Благодарен командованию, что именно мне выпала честь руководить этим подразделением. Со многими ребятами мы уже работали вместе. Здесь все объединены одной целью — больше уничтожать врага и приближать победу».

К моменту создания «ФАВОРИТА» Денис служил в разведывательной роте, где прошел путь от разведчика до командира. В сентябре 2022 года бойцы под его руководством принимали участие в контрнаступлении в Харьковской области, выполняли боевые задания на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Несмотря на преданность военному делу, Денис не оставляет спорт и продолжает привлекаться к развитию MMA в Украине. Благодаря усилиям UFMMA, украинские бойцы регулярно занимают высокие места на международных турнирах, а лига WWFC входит в топ-10 рейтинга из более чем 400 профессиональных лиг, который сейчас возглавляет UFC.

Обеспечение подразделения всем необходимым для выполнения боевых задач на передовой, включая закупку дронов, будет проходить при поддержке меценатов.