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В Одесской области уничтожили противокорабельную мину, которую прибило к берегу.

В Одесской области уничтожили противокорабельную мину, которую прибило к берегу.

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одесской области украинские военные уничтожили очередную противокорабельную мину, которую море вынесло на побережье. Об этом ВМС Украины сообщили на своей странице в Facebook, и обнародовали соответствующее видео, передает УНН.

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"В Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина. Об опасной находке было немедленно сообщено военным”, — говорится в сообщении.

Взрывоопасный предмет оперативно обезвредили силы группы разминирования ВМС Украины.

Дополнение

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, не стоит к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Следует немедленно ограничить доступ к опасной зоне и уведомить соответствующие службы.

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Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, война, мина
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