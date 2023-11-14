россия презентует в ОАЭ "новейшие" ракеты для истребителей 5-го поколения - СМИ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. россия принимает участие в выставке Dubai Airshow 2023, которая с 13 по 17 ноября продлится в ОАЭ, оккупанты заявили, что покажут новое вооружение для истребителей 5-го поколения. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в «рособоронэкспорт» заявляли, что впервые будет представлен военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Е), вооружение для истребителей пятого поколения, в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатую ракету Х-69 и боевой вертолет Ка-52

В издании рассказали более подробно об этих ракетах. Так, в августе россия объявила о появлении ракеты РВВ-МД2 для истребителей Су-57. Она создана на базе ракеты РВВ-МД (2009 год), которая является дальнейшим развитием советской Р-73.

«Интересен вопрос, а что же уникального есть в ракете РВВ-МД2, поскольку позиционируется она именно как "новая" и "не имеющая аналогов в мире", а не модернизированная или обновленная версия РВВ-МД2», - отметили в статье.

Согласно данным из открытых источников, ракета РВВ-МД2 получила увеличенную дальность поражения целей — до 50 км против показателя в 40 км для ракеты РВВ-МД. Масса боевой части осталась на уровне 8 кг, а вот стартовая масса ракеты выросла до 117 кг (против 106 кг у РВВ-МД). Также РВВ-МД2 имеет большую длину - 3100 мм, несмотря на заявления россиян, что она будет более "компакнтной". Размах крыльев (рулей) снизился с 510 до 434 мм. Она имеет инерциальную систему управления и линию радиокоррекции, а также многоэлементную двухдиапазонную инфракрасную головку самонаведения с повышенной помехоустойчивостью.

Ракету РВВ-БД «рособоронэкспорт» характеризует как «уникальную» и «не имеющую аналогов». Однако издание отмечает, что она является лишь экспортной версией ракеты Р-37М, принятой на вооружение в 2014 году.

Эта ракета имеет дальность до 200 км, может уничтожать цели на высоте до 25 км. Весит она 510 кг (60 кг – боевая часть). Обладает инерциальной системой наведения с радиокоррекцией на начальном участке и активным радиолокационным самонаведением на конечном участке полета ракеты.

Крылатая ракета Х-69, которую оккупанты представили на выставке "Армия-2022" в этом августе, по словам экспертов, является модификацией ракеты Х-59МК2. Заявленная дальность – 290 км, масса – 710 кг (310 кг – боевая часть), а скорость – 700-1000 км/ч.

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