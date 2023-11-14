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Размещали в пансионате без согласия: Лубинец рассказал о многочисленных нарушениях в заведении для пожилых людей на Буковине

Размещали в пансионате без согласия: Лубинец рассказал о многочисленных нарушениях в заведении для пожилых людей на Буковине

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Офис Омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения, в частности размещение людей без их согласия, в частном доме престарелых "Милый дом" в Черновицкой области. Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Цитата

«Мониторинговая группа НПМ выяснила, что в заведении существует практика заключения договоров с родственниками дееспособных клиентов при отсутствии у них подтверждения полномочий быть законными представителями подопечных. Также зафиксировано около десяти нарушений в данном пансионате»,- написал Дмитрий Лубинец.

Детали

Во время проверки частного пансионата для лиц пожилого возраста "Милый дом", где в тот момент находились 16 подопечных выявлен ряд нарушений. В частности известно, что большинство подопечных не предоставляли собственного согласия при помещении в заведение.

Также оказалось, что пансионат не имеет лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и вообще в заведении не обеспечиваются условия доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп.

Кроме этого в пансионате не соблюдаются нормы жилой площади в расчете на одного подопечного и люди не имеют доступа к свежему воздуху, не выходят на прогулки и не имеют графика питания.

Лубинец добавил, что обо всех этих нарушениях было сообщено Главному управлению Национальной полиции Украины в Черновицкой области и областной государственной администрации для принятия соответствующих мер.

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Источник: УНН
Теги: омбудсмен, Черновцы и Черновицкая область
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