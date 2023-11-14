Сбалансированное и вкусное меню для малышей: Одесская область работает над повышением квалификации поваров и модернизацией столовых
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Представители Одесской ОВА присоединились онлайн к межведомственному совещанию, на котором была представлена Стратегия реформы школьного питания до 2027 года. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Дорожную карту» в конце октября утвердил Кабмин. Инициировала – первая леди Украины Елена Зеленская.
«Одесская область уже работает над повышением квалификации поваров и модернизацией столовых. Все для того, чтобы у нашего малыша было сбалансированное и вкусное меню», - написал он.
Кипер проинформировал, что курсы переподготовки уже завершили школьные повара Визирской, Южненской и Маяковской громад Одесского района.
Такие курсы переподготовки пройдут работники всех школьных столовых. В ближайшее время два кулинарных хаба откроются в Дунайском и Северном центрах профобразования.
Глава ОВА напомнил, что Одесская область попала в тройку регионов, которые на базе одного из мощных учреждений профтехобразования начали реализовывать проект по совершенствованию питания школьников, инициированный Первой леди.
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