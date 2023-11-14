россияне обстреляли Берислав на Херсонщине: раненая женщина.

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Херсонской области в результате российского обстрела города Берислав получила ранение 49-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Херсонская областная прокуратура, передает УНН.

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“По данным следствия, 14 ноября, около 12:20, в результате артиллерийского обстрела города Берислав ранения получила 49-летняя женщина. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь”, — говорится в сообщении.

Сейчас прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил рф.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Также сегодня российские военные нанесли удар по селу Осокоровка в Херсонской области, известно о раненом мужчине.

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