Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5865

Ермак и советник премьера Британии обсудили сотрудничество для победы над рф

Ермак и советник премьера Британии обсудили сотрудничество для победы над рф

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили вопросы, касающиеся украинской Формулы мира и вопросы сотрудничества Украины и Британии для победы над рф, передает УНН.

Цитата

"В ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности, советником Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили вопросы, касающиеся Формулы мира Президента Владимира Зеленского", - написал Ермак.

Он поблагодарил Барроу за участие во встречах советников по национальной безопасности относительно Формулы.

"Также обсудили вопросы сотрудничества Украины и Великобритании для нашей победы над рф. Великобритания - большой друг Украины. Благодарны за поддержку", - рассказал Ермак.

Дополнение

Великобритания завершила подготовку 30 тысяч украинских военных.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.