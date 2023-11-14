Ермак и советник премьера Британии обсудили сотрудничество для победы над рф

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили вопросы, касающиеся украинской Формулы мира и вопросы сотрудничества Украины и Британии для победы над рф, передает УНН.

Цитата

"В ходе встречи с секретарем Совета национальной безопасности, советником Премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу обсудили вопросы, касающиеся Формулы мира Президента Владимира Зеленского", - написал Ермак.

Он поблагодарил Барроу за участие во встречах советников по национальной безопасности относительно Формулы.

"Также обсудили вопросы сотрудничества Украины и Великобритании для нашей победы над рф. Великобритания - большой друг Украины. Благодарны за поддержку", - рассказал Ермак.

Дополнение

Великобритания завершила подготовку 30 тысяч украинских военных.