Прибыли "освобождать свои" земли: на Запорожье нацгвардейцы взяли в плен четырех российских оккупантов

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бойцы воинской части 3017 НГУ на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя военнослужащими рф, которые пытались восстановить утраченные позиции. Об этом сообщает пресс служба Национальной гвардии Украины, передает УНН.

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Отмечается, что изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков – из 136-й отдельной мотострелковой бригады рф, и еще один – из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск российской федерации. Двое из них — контрактники.

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«Пленные говорили заученными фразами, мол, прибыли в Украину, якобы защищать мирное население от «нацистов» и освобождать «свои» земли. В то же время пытались убедить украинских защитников, что они служат меньше, чем год, и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации выполнять штурмовые действия», - говорится в сообщении.

Добавим

Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на «яму», и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения.

По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой «спецоперации» сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, взамен обещают перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.

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