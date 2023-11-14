Гибель военных 128-й бригады: в Минобороны разобрались, что привело к трагедии.

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Инспекция министерства обороны провела проверку обстоятельств ракетного удара рф по 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде во время торжеств на Запорожском направлении 3 ноября. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, на месте, где планировалось награждение бойцов, никаких централизованных мер безопасности принято не было, сообщает УНН.

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«Главная инспекция МОУ доложила мне о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 огшбр. Сейчас мы знаем поминутно, что и как произошло. Разобрались, что привело к трагедии и как ее можно было избежать», - написал Умеров в Facebook.

Детали

Глава Минобороны рассказал подробно, как произошла трагедия.

По его словам, бойцов действительно собрали во дворе дома, чтобы наградить. Были проигнорированы все правила маскировки. Рядом припарковали более десяти автомобилей.

В это время в небе был российский беспилотник-разведчик. Его зафиксировали. Воздушную тревогу объявили по всей области. Как сообщается, военных предупредили о секторе, в котором работает вражеский БПЛА. Как только зафиксировали пуск ракеты, распространили сигнал «ракетная опасность».

«На месте награждения, никаких централизованных мер безопасности принято не было», - заметил Умеров.

Также добавил, что следствие по этому делу продолжается. В частности его ведет ГБР.

Министр обороны заверил, все, кто виновен в этой трагедии, понесут предусмотренное законом наказание.

"Я поручаю Генеральному штабу проверить выполнение протоколов безопасности в подразделениях. Обращаюсь ко всем командирам, которые ответственны за безопасность воинов: пренебрежение к базовым мерам безопасности недопустимо", - подчеркнул министр.

Напомним

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде подтвердили гибель 19 военных в результате ракетного удара армии рф во время торжеств на Запорожском направлении 3 ноября.

Сотрудники Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара армии рф во время торжеств на Запорожском направлении 3 ноября. Также инициировано служебное расследование действий военных должностных лиц.