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ЕС изменил процедуру получения шенгенской визы: документы будут принимать через онлайн-платформу

ЕС изменил процедуру получения шенгенской визы: документы будут принимать через онлайн-платформу

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Совет Европейского Союза принял новые правила, которые позволят людям, планирующим поездку в Шенгенскую зону, подавать онлайн-заявку на визу. Об этом сообщается в релизе Совета ЕС, передает УНН.

Цитата

"Возможность подачи заявления на получение шенгенской визы онлайн станет большим улучшением для граждан и для обработки заявления. Это упростит процесс подачи заявок для путешественников и в то же время облегчит нагрузку на национальные администрации, которые смогут реагировать быстрее и эффективнее", - сказал и. о. министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Детали

Совет ЕС принял постановление о создании онлайн-платформы для подачи заявлений на получение визы в ЕС. На платформе заявители на визу смогут ввести все соответствующие данные, загрузить электронные копии своих проездных и подтверждающих документов, а также оплатить визовые сборы.

Через ту же платформу будут поступать уведомления о визовых решениях, и явка в консульства станет практически ненужной, за исключением лиц, впервые подающих заявление, лиц с новым проездным документом и лиц с просроченными биометрическими данными. Также в соответствии с новыми правилами визовая наклейка будет заменена "более безопасным и сложным" штрих-кодом с криптографической подписью.

Дата применения новых правил будет определена после завершения технических работ над визовой платформой и цифровой визой.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, виза
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