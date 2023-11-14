Омбудсману не поступило ни одной жалобы о нарушении закона о государственном языке в ВСУ в этом году

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Секретариат языкового омбудсмена не поступило ни одной жалобы о нарушении закона о государственном языке в Вооруженных силах Украины в этом году. Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook, информирует УНН.

Цитата

«За 10 месяцев 2023 года в адрес секретариата Уполномоченного по защите государственного языка не поступило ни одной жалобы о нарушении закона о государственном языке в Вооруженных Силах Украины», - сообщил языковой омбудсман.

По его словам, языковые скандалы, которые в последние дни распространялись в СМИ, вредны.

“Я хочу, чтобы на языковой теме не было спекуляций. Мы уже проходили разделение Украины по разным категориям. Так называемые “две Украины” - это одна из разработок психологического направления российского происхождения. У нас единое государство. У нас единый государственный язык. У нас единственное видение в приближении нашей победы. Мы благодарим Вооруженные Силы Украины за их единство.”, - сказал Кремень.

Также он заявил, что при необходимости для военнослужащих могут быть открыты языковые курсы.

Кремень напомнил, что в соответствии со статьей 15 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, обучения, воспитательных мероприятий, другого уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других военных формированиях является государственный язык.

Контекст

Лингвист Ирина Фарион раскритиковала русскоязычных украинских военных и сказала, что не может назвать их украинцами. После этого Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в СБУ и Нацполицию из-за негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал с Фарион: во Львовской политехнике заявили о намерении разобраться в ситуации