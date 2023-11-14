КИЕВ. 14 ноября. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаді» стал генеральным партнером украинской команды на Чемпионате Мира Para Race Spartan Trifecta World Championship в Греции, передает УНН.

Детали

В благотворительном фонде рассказали, что стали генеральным партнером украинской команды по нескольким причинам. Во-первых потому, что поразила история бывших военных.

“Они столкнулись с проблемой трансфера, урегулирования и других расходов на поездку. И мы не могли быть в стороне от их стремления представлять Украину на международной площадке”, — говорится в сообщении.

Для “МХП-Громады” важно системно поддерживать спортивные и социальные инициативы.

“И, конечно же, мы уделяем большое внимание реинтеграции и реабилитации людей, которые стояли и стоят за нас, за нашу страну”, — говорится в сообщении.

Отметим, что к пятерке лучших параолимпийцев в гонках с препятствиями на чемпионате мира Para Race Spartan Trifecta World Championship в Греции вошли:

- бывший пограничник Владислав Шатило потерял часть ноги во время боевых действий на востоке Украины в 2019 году,

- Вячеслав Кулаковский потерял руку во время работы на предприятии,

- Николай Зарицкий в октябре 2022 года на боевом задании потерял ногу.

“Потому что украинцы несокрушимы. За 3 дня наши спортсмены преодолели 51 км и 75 препятствий, заняв 2, 4 и 5 место”, — резюмировали в “МХП-Громаді”.

Напомним, сотрудничество с громадами и общественными институтами, в частности по поддержке ветеранского малого и среднего бизнеса, является одним из ключевых направлений работы благотворительного фонда “МХП-Громаді”.

Так, к примеру, в апреле этого года благотворительный фонд “МХП-Громаді” вместе с украинским ветеранским фондом при Министерстве ветеранов Украины реализовал программу “Варто РОБИти своє”, в рамках которой ветераны получили 10 грантов до 1,5 млн грн каждый на развитие собственного бизнеса.

Победители конкурса уже воплощают в жизнь собственные проекты: от ветаптеки и пекарни до улиточной фермы и развития аграрного хозяйства.

В свою очередь эксперты компании МХП, стратегического партнера Фонда “МХП-Громаді”, приобщаются к подобным проектам экспертизой. Ведь один из принципов компании: крупный бизнес только тогда будет успешным, если будет строить вокруг себя экосистему малых и средних бизнесов.

Справка

“МХП-Громаді” — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людей, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.