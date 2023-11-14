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Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: ранена пожилая женщина.

Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: ранена пожилая женщина.

КИЕВ. 14 ноября. УНН. российские войска во вторник обстреляли из временно оккупированного Левобережья Херсонщины Корабельный район областного центра. В результате атаки ранения получила 61-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.

Цитата

«После 15.00 армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона. В результате обстрела получила ранение 61-летняя женщина», - написал Мрочко в Telegram.

Детали

Отмечается, что пострадавшая обратилась в больницу с открытым повреждением правого локтевого сустава.

После оказания медицинской помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение.

Дополнение

Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине.

На Херсонщине в результате российского обстрела города Берислав получила ранения 49-летняя женщина.

Также сегодня российские военные нанесли удар по селу Осокоровка в Херсонской области, известно о раненом мужчине.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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