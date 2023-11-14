Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: ранена пожилая женщина.
КИЕВ. 14 ноября. УНН. российские войска во вторник обстреляли из временно оккупированного Левобережья Херсонщины Корабельный район областного центра. В результате атаки ранения получила 61-летняя женщина. Об этом в своем Telegram-канале заявил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
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«После 15.00 армия рф с временно оккупированного левого берега обстреляла Корабельный район Херсона. В результате обстрела получила ранение 61-летняя женщина», - написал Мрочко в Telegram.
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Отмечается, что пострадавшая обратилась в больницу с открытым повреждением правого локтевого сустава.
После оказания медицинской помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение.
Дополнение
Херсон утром подвергся удару российских военных, известно о раненой женщине.
На Херсонщине в результате российского обстрела города Берислав получила ранения 49-летняя женщина.
Также сегодня российские военные нанесли удар по селу Осокоровка в Херсонской области, известно о раненом мужчине.