Финляндия может ограничить пересечение границы со стороны рф

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Финляндии в срочном порядке готовит предложения, которые позволят ограничить пересечение границы между россией и Финляндией. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен на пресс-конференции, посвященной ситуации на юго-восточной границе с рф, передает издание Yle, пишет УНН.

Детали

По словам министра, МВД срочно предлагает ввести меры, позволяющие ограничить пересечение границы, закрыть пропускные пункты и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в одном месте.

Она пояснила, что речь идет о введении в действие мер, предусмотренных пунктом 16 закона о пограничной охране. Ограничения могут вступить в силу при определенных условиях.

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«Например, если необходимо бороться с серьезной угрозой общественному порядку, национальной безопасности или здоровью граждан», - заявила она.

Она отметила, что пока количество нелегалов, прибывающих с российской стороны, относительно невелико, однако в последние дни оно значительно возросло.

“Деятельность российских властей изменилась таким образом, что попасть из россии в Финляндию стало возможным, вопреки отсутствию необходимых документов. То есть мы говорим о нелегальной миграции”, — сказала министр.

По словам Рантанен, ситуация обсуждалась на уровне президента и министров, ответственных за внешнюю политику и безопасность страны.

Издание отметило, что с начала августа значительно возросло количество просителей убежища, пытавшихся пересечь восточную границу Финляндии без необходимых для этого документов. Это граждане третьих стран, которые использовали россию как транзитную страну. После пересечения границы они требуют убежища в Финляндии.

Напомним

Ранее УНН писал, что Финляндия запретит въезд российских легковых автомобилей, присоединившись к своим балтийским соседям. Решение базируется на политике Европейской комиссии, которая направлена на предотвращение уклонения от санкций, введенных против россии после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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