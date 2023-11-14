Ищут партизан: Центр нацсопротивления предупредил об активизации российских спецслужб на оккупированных территориях
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские спецслужбы активно ищут представителей украинского подполья на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“Вражеские спецслужбы активизировались в поисках партизан на ВОТ. В частности представители фсб рф во время проверок гражданского населения изымают мобильные телефоны. Во время проверок оккупанты пытаются установить, нет ли связи у людей с Силами обороны”, - говорится в сообщении.
В центре национального сопротивления отметили, что поиск подполья является одной из ключевых задач спецслужб рф на ВОТ.
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В Нацсопротивлении объяснили, что россияне системно ищут подполье на ВОТ из-за успешных действий Сил обороны, которые, в том числе успешны благодаря информации от наших партизан.
Представители Центра национального сопротивления призвали членов подполья всегда заботиться о своей безопасности.
Также они дали несколько советов по информации, которую не следует хранить в телефонах, чтобы не вызвать подозрение:
- телефон должен быть «живым», но без сохраненных переписок;
- никаких фото с техникой захватчиков, критических объектов;
- не должно быть подозрительных и зашифрованных контактов;
- контакты в телефонной книге нужно подписывать примитивно.
Напомним
В Центре национального сопротивления предупредили, что россияне пытаются найти членов украинского подполья и усиливают так называемые “контрдиверсионные меры”.
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