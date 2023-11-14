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Прокуратура проведет расследование в отношении Фарион, которая распространила персональные данные студента из Крыма - Ташева

Прокуратура проведет расследование в отношении Фарион, которая распространила персональные данные студента из Крыма - Ташева

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Прокуратура будет определять, создала ли экс-нардеп и языковед Ирина Фарион, которая распространила персональные данные студента из Крыма, угрозу его безопасности. Об этом в эфире телемарафона сообщила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

Цитата

"Мы обратились в прокуратуру АР Крым и города Севастополя, о том, чтобы они занялись расследованием данного факта абсолютно незаангажированно. И конечно, правоохранительные органы и судебные инстанции будут принимать решение, есть ли там состав преступления", - отметила Тамила Ташева.

Детали

Ташева напомнила, что любая коммуникация с жителями оккупированных территорий должна быть осторожной, учитывая то, что на ВОТ есть так называемые правоохранительные органы рф, которые массово нарушают права человека и совершают военные преступления.

И добавила, что персональные данные крымского студента Глебова Максима, вероятно, были опубликованы без его согласия.

В связи с этим Фарион, по словам Ташевой, должна понести определенную ответственность согласно действующему украинскому законодательству.

Напомним

После того, как 8 ноября Ирина Фарион выложила в сеть письмо от проукраинского студента из Крыма с его открытыми персональными данными стало известно, что юношей заинтересовался оккупационный "Центр борьбы с экстремизмом" российского министра внутренних дел. В связи с этим Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в СБУ

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Источник: УНН
Теги: прокуратура, Крым, Украина
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