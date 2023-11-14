Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,16 0,0830  EUR: 38,59 0,0525 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6735

ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль часть правительственных зданий ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль часть правительственных зданий ХАМАС в Газе

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль несколько правительственных зданий террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Среди объектов захваченных израильскими войсками - парламент ХАМАС, его правительственный комплекс и штаб-квартира полиции.

Кроме того, ЦАХАЛ взял под контроль так называемый дом губернатора в Секторе Газа, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения и другие объекты, которые использовались для подготовки к нападению на Израиль 7 октября.

Дополнение

Военные Израиля заявили, что захватили здание инженерного факультета университета в Газе, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами содержания под стражей.

Напомним

Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира ХАМАС, который удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ХАМАС потерял контроль над Газой: знаковое фото

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.