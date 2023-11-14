ЦАХАЛ заявил, что взял под контроль часть правительственных зданий ХАМАС в Газе
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль несколько правительственных зданий террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Среди объектов захваченных израильскими войсками - парламент ХАМАС, его правительственный комплекс и штаб-квартира полиции.
Кроме того, ЦАХАЛ взял под контроль так называемый дом губернатора в Секторе Газа, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения и другие объекты, которые использовались для подготовки к нападению на Израиль 7 октября.
Дополнение
Военные Израиля заявили, что захватили здание инженерного факультета университета в Газе, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами содержания под стражей.
Напомним
Армия обороны Израиля заявила, что уничтожила командира ХАМАС, который удерживал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси.
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