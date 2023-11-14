Буданов сделал прогноз относительно продолжительности войны в Украине

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Генерал-майор, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сделал прогноз относительно продолжительности войны россии против Украины и рассказал о вероятном сценарии, передает УНН со ссылкой на NV.

Детали

По словам главы ГУР, война вероятно продлится еще долго, потому что россияне вероятно не будут подписывать никакого договора с Киевом и в дальнейшем будет осуществлять хаотические обстрелы нашей территории, но без ведения мощных боевых действий.

Подобные прецеденты уже происходили в истории. Буданов привел в пример российско-яконский конфликт в отношении северных островов.

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«Есть такие случаи в истории, когда древние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — рф и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов (которые россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у рф значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, которые касаются не только Крыма. Конечно же, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять», — заявил Буданов.

Напомним

Комментируя способности рф вести интенсивные боевые действия Кирилл Буданов отметил, что существует несколько факторов, от которых будет зависеть недалекое будущее государства-агрессора. Среди них системные изменения в российской экономике, внешняя поставка товаров военно-технического назначения и психологический фактор. Ввиду этого руководитель ГУР ожидает, что реальные проблемы россия почувствует в 2025 году.

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