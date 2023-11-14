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По просьбе США: правительство предлагает увеличить предельную численность штата НАБУ до 1 тыс. человек

По просьбе США: правительство предлагает увеличить предельную численность штата НАБУ до 1 тыс. человек

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро с 700 до 1000 человек. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. Ранее об увеличении количества детективов просили США, передает УНН.

Детали

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" по усилению институциональной способности НАБУ".

Законопроект предлагает увеличить предельную численность штата Национального антикоррупционного бюро Украины с 700 до 1000 человек. В частности предусмотрено увеличение количества лиц начальствующего состава с 500 до 750 человек.

Также Мельничук добавил, что учитывая ограниченные возможности финансирования в условиях военного положения, реализовать законопроект планируют путем поэтапного проведения конкурса на замещение дополнительных вакантных должностей.

Напомним

Посольство США передало Украине "список приоритетных реформ" в рамках неизменной поддержки Соединенными Штатами Украины и ее усилий по интеграции в Европу. Одним из требований было увеличить штат НАБУ на 300 работников, для усиления эффективности работы антикоррупционных институтов и присутствия НАБУ в регионах. 

27 сентября законопроект об увеличении количества следователей на 300  уже был готов к представлению в Верховную Раду. 

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Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, НАБУ
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