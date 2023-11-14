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рф несет полную ответственность за действия "группы вагнера", которые нарушали права человека и международное право - Костин

рф несет полную ответственность за действия "группы вагнера", которые нарушали права человека и международное право - Костин

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Обеспечение ответственности «вагенровцев» и тех, кто их координировал и финансировал, должно быть неотделимой составляющей процесса обеспечения ответственности рф за международные преступления. Об этом сказал генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

Цитата

«Обеспечение ответственности участников «группы вагнера», а также тех, кто координировал, поддерживал и финансировал их действия, является неотъемлемой составляющей процесса восстановления справедливости и обеспечения ответственности за международные преступления рф.

Поскольку российское руководство не только терпело, но и поощряло эти вопиющие нарушения прав человека и международного права, то россия несет полную ответственность за действия «группы вагнера», - сказал Андрей Костин во время дискуссии «Статус участников «группы вагнера» по международному гуманитарному праву и последствия такого статуса для преследования их за преступления, совершенные в Украине».

Детали

Генпрокурор отметил, что участники этой группировки широко известны своими преступлениями, совершенными не только в Украине, но и в Сирии, Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Ливии и Мали. «Группа вагнера» непосредственно причастна к пыткам, сексуальному насилию, внесудебным казням, насильственному перемещению гражданских лиц и другим преступлениям. Экспертов для поиска решений, которые помогут наказать виновников этих преступлений.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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