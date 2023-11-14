Из 10 культурных артефактов, которые попадают на экспертизу, 6 являются подделками – искусствоведы КНИИСЭ

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз констатируют заметное увеличение количества подделок среди культурных артефактов, которые попадают на изучение. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, отметив, что несмотря на войну, институт выполняет полный спектр исследований, пишет УНН.

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«Несмотря на военное положение и значительное количество судебных экспертиз по фактам военной агрессии россии против Украины, КНИИСЭ продолжает выполнять полный спектр исследований по 96 направлениям, в том числе и искусствоведческие экспертизы. Практика свидетельствует, что количество подделок среди культурных артефактов сейчас возросло. На каждые 10 объектов, которые попадают на экспертизу, приходится примерно 6 случаев подделок», - отметил глава КНИИСЭ.

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По его словам, сейчас искусствоведческие экспертизы чаще всего назначаются по фактам изъятия частных художественных коллекций и попыток незаконной перевозки ценных объектов культурного наследия за границу. К числу объектов искусствоведческой экспертизы относятся предметы антиквариата, декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, графики, скульптуры, археологические памятники, музыкальные инструменты и тому подобное.

Основные задачи экспертов, по словам Александра Рувина, заключается в атрибуции произведения, установлении его подлинности, выявлении фактов реставрации и общего состояния. В частности, определяется стоимость объектов и их принадлежность к культурным ценностям. Например - Евангелие и Апостол XVIII века или польская Библия конца XIX – начала XX века - эти книги, как отметил глава Института, являются типовыми изданиями своего времени, а изготовление одного образца занимало у тогдашних мастеров от нескольких недель до месяцев работы.

«В настоящее время мошенники пытаются создать подделки соответствующих изданий, прибегая к различным методам: использование подлинных переплетных крышек и форзацев и подделки самих книжных блоков, использование специальных техник для придания страницам видимости старинности, воспроизведение оригинальных шрифтов и дизайна и другие методы. Материалы древних художественных объектов естественным образом стареют, что затрудняет определение первоначального состояния и подлинности. Работы сделаны из различных материалов − от холста и красок до металла или дерева, каждый материал, как и художественная техника, требует отдельных методов исследования. Важным также является понимание культурного и исторического контекста, в котором он создавался», - пояснил Александр Рувин.

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Эти факторы, подчеркнул он, требуют от экспертов-искусствоведов широкого спектра знаний и навыков для эффективной реализации профессиональной деятельности.

Отметим, что за годы существования Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (КНИИСЭ) его специалисты выполнили более 2,3 млн экспертиз. Около 1,1 млн экспертиз состоялись уже за годы независимости Украины. С февраля 2014 года КНИИСЭ проводит экспертизы по военным преступлениям россиян. А с начала полномасштабной войны россии против Украины самыми необходимыми являются военные, взрывотехнические, товароведческие, экономические, экологические экспертизы, исследования артиллерийского оружия и т.д. - более 30 тыс. выполненных военных экспертиз были выполнены за это время.

Однако эксперты института не только выезжают на места преступлений «русского мира» для фиксации преступлений и проведения экспертиз, которые в будущем будут представлены в международных судах для привлечения виновных к ответственности.