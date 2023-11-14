Украина ведет переговоры о запуске новых проектов по страхованию военных рисков

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина ведет переговоры о запуске новых проектов в сфере страхования военных рисков. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Дополнительной мотивацией для инвесторов вкладывать сейчас средства в Украину является страхование военных рисков. MIGA с начала полномасштабной войны уже предоставило страховое покрытие на сумму более 166 млн долларов. Продолжаются переговоры о запуске новых проектов», - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что DFC недавно одобрила новые проекты объемом в 380 млн долларов.

«Продолжаются переговоры с ЕБРР о страховании торговых операций», - отметил Шмыгаль.

Кроме того, он подчеркнул, что стратегически важное направление — это свободная навигация в Черном море.

«По результатам договоренностей Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Риши Сунака Украина совместно с пулом британских страховых компаний образовала специальный механизм. Он позволит сделать скидку на стоимость страхования от военных рисков для экспортеров всей продукции из Украины. Это сделает Черноморский коридор более доступным для более широкого круга экспортеров», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Украина рассчитывает на поддержку Канады в страховании военных рисков.