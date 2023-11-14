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В Минобороны Словакии заявили о прекращении военной помощи Украине

В Минобороны Словакии заявили о прекращении военной помощи Украине

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Словакия планирует отказаться от поставок оружия для Украины из собственных запасов и сосредоточит внимание на широком спектре нелетальной помощи. Об этом во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает УНН со ссылкой на оборонное ведомство Словакии.

Цитата

“Глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО о прекращении военной помощи Украине из словацких запасов. Несмотря на это, Словакия предлагает довольно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической помощи нелетального действия”, — говорится в заявлении Министерства обороны Словакии.

Вместо этого новое руководство Минобороны Словацкой Республики намерено усилить возможности и возможности своих вооруженных сил.

Контекст

В октябре новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство прекращает военную помощь Украине. Это было одним из главных предвыборных обещаний политика.

Чуть позже сам Фицо уточнил, что правительство не будет блокировать поставки оружия и боеприпасов Украине от частных производителей.

Напомним

На прошлой неделе правительство Словакии не одобрило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Словакия
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