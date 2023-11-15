В ЕС встревожены из-за этнических чисток в Судане

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Европейском союзе встревожены из-за сообщений о массовых убийствах в суданском регионе Западный Дарфур. По их данным в течение недели силы скорой поддержки (RSF) убили более тысячи неарабских мирных жителей. В частности, больше всего страдает этническая группа масалитов. Об этом заявил Высокий представитель ЕС, передает УНН.

Цитата

“Европейский Союз потрясен и осуждает недавнюю драматическую эскалацию насилия в Дарфуре. Согласно достоверным сообщениям очевидцев, более тысячи членов общины масалитов были убиты в Ардамте, Западный Дарфур, чуть более чем за два дня во время крупномасштабных атак, предпринятых силами быстрой поддержки (RSF) и связанными с ними ополченцами”, — говорится в заявлении ЕС.

Детали

В ЕС также отметили, что эти недавние зверства, вероятно, являются частью более широкой кампании этнической чистки, проводимой RSF с целью искоренить неарабскую общину масалитов из Западного Дарфура.

ЕС напоминает воюющим сторонам, что в соответствии с международным правом они обязаны защищать гражданское население в Дарфуре и по всему Судану. В пресс-службе Европейского сообщества напомнили, что они сотрудничают с Международным уголовным судом и другими международными партнерами для мониторинга и документирования нарушений прав человека, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных и способствовать прекращению культуры безнаказанности в Судане.

“Международное сообщество не может закрывать глаза на то, что происходит в Дарфуре, и допустить еще один геноцид в этом регионе”, — резюмировали свое заявление в ЕС.

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На прошлой неделе Тоби Хейворд, высокопоставленный чиновник ООН в Дарфуре, описал сообщения и изображения, исходящие от Ардаматы, как “тошнотворные”. В сообщении на X, ранее известном как Twitter, он призвал тех, кто имеет право защищать гражданских лиц и предоставлять беспрепятственный гуманитарный доступ.

Контекст

Сообщения о том, что люди бегут из Западного Дарфура Судана в Чад из-за этнических чисток из’появились еще на прошлой неделе. В частности, по данным людей, которым удалось бежать, новый всплеск убийств на этнической основе в Западном Дарфуре начался после того, как военизированные силы быстрой поддержки (RSF) захватили главную военную базу в столице штата Эль-Генейна. После чего RSF и арабские ополченцы начали убивать масалитов.

Нападать на масалитов арабские ополченцы, по данным Reuters, начали еще в апреле. Эту “инициативу” подхватило большинство этнических африканских племен Эль-Генейны, когда в стране вспыхивала война между RSF и армией Судана.

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В публичных комментариях вожди арабских племен отрицают участие в этнических чистках в Эль-Генейне, а RSF ранее заявлял, что не вовлечен в то, что они назвали племенным конфликтом.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), суданская война вызвала серьезный гуманитарный кризис и перемещение более шести миллионов человек. По данным МОМ, более 500 000 человек пересекли Чад, в основном из Западного Дарфура.