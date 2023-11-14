В Киеве масштабный пожар на СТО

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве на улице Ушинского горит СТО. Об этом корреспондентке УНН сообщила помощница начальника Главного управления ГСЧС в Киеве Анастасия Семенчук.

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«Ориентировочная площадь пожара 150 квадратных метров. Горит от зеленое здание СТО. В 17:11 мы получили вызов о пожаре, а в 17: 52 пожар уже локализовали, то есть сейчас будет ликвидация», - сказала Анастасия Семенчук.

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В настоящее время нет информации о причине пожара и пострадавших.

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