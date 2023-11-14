Хотят перехватить инициативу: Сырский заявил, что россияне наступают сразу на нескольких восточных направлениях

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Несмотря на большие потери оккупанты продолжают наступление сразу на нескольких восточных направлениях. Об этом в своем Telegram-канале заявил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, передает УНН.

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“Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска”, — говорится в сообщении.

Кроме того, русские все чаще используют дроны-камикадзе.

Детали

По словам Сырского, на севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу, путем проведения контратак.

“Впрочем, наши защитники разбивают все планы и попытки оккупантов захватить нашу землю. Враг ежедневно теряет свои наступательные способности”, - отметил командующий Восточной группировкой.

Дополнение

Сырский рассказал, что недели в районе ответственности ОСУВ “Хортица” российские войска потеряли более 4 тысяч человек. Уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники оккупантов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор, где заслушал сводку с фронта об увеличении количества вражеских штурмов и заявил об усилении контрбатарейной борьбы и сил ПВО на Херсонщине.

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