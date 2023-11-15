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Япония поддержит Украину в вопросе мировой продовольственной безопасности — Минагро

Япония поддержит Украину в вопросе мировой продовольственной безопасности — Минагро

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудничество Украины и Японии в поддержке мировой продовольственной безопасности на днях обсудил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Японии в Украине Кунинори Мацудой. О ходе встречи рассказали в пресс-службе украинского министерства, передает УНН.

Детали

Николай Сольский обсудил с послом Японии в Украине общие вопросы мировой продовольственной безопасности, и в частности проведение второго саммита продовольственной безопасности, который должен состояться 25 ноября в Киеве. На этом мероприятии украинские чиновники планируют привлечь другие страны к помощи для реализации инициативы Президента Украины Владимира Зеленского “Grain From Ukraine”.

В свою очередь Кунинори Мацуда подчеркнул, что Украина несмотря на полномасштабное вторжение рф продолжает занимать видное место в поддержке мировой продовольственной безопасности. Посол Японии выразил свою солидарность и заверил в содействии украинским аграриям.

Во время встречи Николай Сольский поблагодарил за помощь, которую японское правительство оказывает Украине в процессе разминирования земель и восстановления сельскохозяйственной отрасли.

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Напомним

27 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Об’Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Глава украинского государства предложил лидеру ОАЭ поддержать и присоединиться к реализации Гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, Минагрополитики, продовольственная безопасность
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