Вероятно во время удара рф по 128 бригаде «мишенью» также был комбриг, который не успел на построение - ГБР

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следствие предполагает, что во время удара по 128 бригаде враг имел целью, в том числе, ликвидировать комбрига, который случайно не прибыл на построение. Об этом в эфире телемарафона сообщила советник коммуникаций Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, передает УНН.

Цитата

«На сегодня у следствия есть предположение, что вероятной «мишенью» в том числе должен был стать и комбриг, не успевший на построение по случайному стечению обстоятельств», - сказала Татьяна Сапьян.

Детали

Татьяна Сапьян сообщила, что расследование удара по 128 бригаде – это приоритетная задача для ГБР и напомнила, что сейчас начато расследование по 425 статье УК (халатное отношение военного служебного лица к службе). По ее словам, следователи работают практически в круглосуточном режиме, чтобы выяснить все обстоятельства и факты, предшествовавшие этим событиям.

Напомним

В 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде подтвердили гибель 19 военных в результате ракетного удара армии рф во время торжеств на Запорожском направлении 3 ноября.

Впоследствии сотрудники Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей в результате ракетного удара армии рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель военных 128-й бригады: в Минобороны разобрались, что привело к трагедии