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20 кг ртути под открытым небом: в Киеве вблизи железнодорожных путей нашли пол ведра токсичного металла

20 кг ртути под открытым небом: в Киеве вблизи железнодорожных путей нашли пол ведра токсичного металла

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Днепровском районе Киева спасатели обнаружили четыре литра ртути оставленные в ведре вблизи железнодорожных путей. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС в Киеве, передает УНН.

Цитата

“Сообщение об обнаружении в районе железной дороги емкости с неизвестным веществом поступило в Службу спасения в 12:52.

На место выехали сотрудники отделения химиков ГСЧС. Прибыв по указанному адресу, они увидели металлическое ведро, в котором было около 4 л ртути”, - говорится в сообщении.

Детали

В ГСЧС добавили, что в ведре находилось около 20 кг ртути. Спасатели герметично упаковали вещество и передали специалистам "Киевской службы спасения" КАРС для дальнейшей утилизации.

Кто и с какой целью оставил емкость с ртутью под открытым небом, будут выяснять правоохранители.

Справка

Ртуть — высокотоксичное химическое вещество высочайшего класса опасности. Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты. Попадание даже небольшого количества ртути или ее соединений в организм человека может вызвать серьезное отравление или смерть. Опасное вещество может использоваться для совершения террористических или экстремистских актов.

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Источник: УНН
Теги: Киев, Украина, ртуть
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