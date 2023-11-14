Обстрел машины под Херсоном: раненого младенца вместе с матерью переведут в Одессу

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Двухмесячную девочку, которая вместе с матерью и дедушкой попала под обстрел на Херсонщине, перевезут в Одессу для дальнейшей реабилитации и лечения. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Цитата

“Заместитель начальника Херсонской ОВА Ярослав Шанько сообщил, что планируется перевозка малышки и ее мамы в Одессу. Там они будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию”, — говорится в сообщении.

Детали

Состояние младенца врачи оценивают как средней тяжести. У девочки – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб легких и почек. Ребенок обеспечен всем необходимым, его состояние не ухудшается.

Мать ребенка также находится в тяжелом состоянии, ее жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Женщина перенесла ампутацию левой ноги на уровне нижней трети бедра, на правую — наложен аппарат внешней фиксации.

Дополнение

Сейчас решается вопрос финансовой поддержки семьи. Помощь готовы оказать из областного и местного бюджета, а также от общества Красного Креста Украины.

Фонд громады города Херсон "Захыст" открыл сбор в поддержку семьи.

Напомним

Вчера, 13 ноября, в машину, по которой семья возвращалась из Херсона в пригород, попал российский снаряд. Дедушка сгорел вместе с авто. Вместо этого мать и двухмесячный ребенок были госпитализированы.

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