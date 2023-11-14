Замечательный комплекс, зарекомендовавший себя на все 100 процентов: Игнат прокомментировал ЗРК IRIS-T

КИЕВ. 14 ноября. УНН. представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал о преимуществах зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, которые Украина получила от Германии, передает УНН.

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«Замечательный комплекс, зарекомендовал себя на все 100%. Мы получили его в октябре прошлого года, как раз когда противник начал обстреливать нашу критическую инфраструктуру, и это 100% результат, одна ракета - одна цель. Именно радиолокационная станция комплекса, которая видит цели с маленькой отражающей поверхностью и предоставляет информацию на зенитные системы других комплексов - и NASAMS, и Patriot. И даже советские системы могут брать информацию с этого радара»,- сказал Юрий Игнат.

Детали

Комплекс состоит из радара, на определенном расстоянии от которого должен располагаться командный пункт, и пусковых установок. В одной установке есть 8 транспортно-пусковых контейнеров, которые имеют ракеты, которые тоже называются IRIS-T. Они могут поразить воздушные цели на расстоянии до 40 километров. К сожалению баллистику они не предназначены сбивать, однако все остальные аэро-динамические цели ЗРК IRIS-T может ликвидировать.

Напомним

Сегодня стало известно, что Германия к концу года собирается передать Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.

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