В Индии развернут производство российских ЗРК “Игла-С” и ракет к ним

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Индия и россия подписали соглашение на лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов “Игла-С”. Об этом пишут росСМИ ссылаясь на заявление гендиректора “Рособоронэкспорта” Александра Михеева, передаёт УНН.

Цитата

“Уже подписали соответствующий документ и сейчас вместе с индийской частной компанией организуем производство на территории Индии ПЗРК “Игла-С”, — заявил Махеев.

Детали

О заключении соответствующего контракта генеральный директор “Рособоронэкспорта” Александр Михеев сообщил журналистам на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023.

При этом он не привёл никаких деталей об участвующих индийских фирмах и сроках организации возможного производства.

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Согласно данным СМИ, сумма этой сделки могла составить около 1,5 млрд долларов.

Власти Индии заменят устаревшие советские системы “Игла” на современные ПЗРК “Игла-С” в рамках программы VSHORAD (системы ПВО ближнего действия).

Индийское правительство Нью-Дели сообирается приобрести у россии 5175 ракет и пусковых установок. Кроме того, 600 ракет выпустят на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd. Такие данные приводит издания Defense News.

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Дополнительно

Переносные комплексы “Игла-С” предназначены для использования одним оператором или экипажем, чтобы сбить самолет противника.