ВСУ захватили плацдарм на левом берегу Днепра - Ермак

КИЕВ. 14 ноября. УНН. ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма и уже захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute, передает УНН.

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«Мы решительно привержены восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризуют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как добиться победы», - сказал Ермак.

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Ермак также отметил, что у Президента Зеленского есть четкий план, относительно будущих наступательных действий.

И добавил, что среди приоритетов он определяет развитие нашего ОПК и развертывание собственного производства вооружений.

Однако это планы на будущее, поэтому глава Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в вооружениях и системах ПВО прямо сейчас.

Кроме этого он напомнил: «россия все еще имеет преимущество в воздухе. Она все еще может производить ракеты, обходя санкции. Не говоря уже об иранских дронах и северокорейских снарядах. Поэтому требуется больше ограничений против них».

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