ООН призывает к немедленному перемирию в Газе ”во имя человечества".

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена “драматической потерей людей” в нескольких больницах в секторе Газа. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, его цитирует REUTERS, передает УНН.

Цитата

“В имя гуманности генеральный секретарь призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня”, — заявил журналистам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Контекст

В понедельник силы ЦАХАЛ подошли к воротам Аль-Шифа, главной больницы города Газа, под которой, как считает израильская сторона, размещены командные пункты ХАМАС. Это утверждение отрицается представителями палестинской террористической группировки, вместе с тем руководство больницы Аль-Шифа описывает сложившуюся ситуацию как катастрофическую, так как в больнице не хватает самого необходимого.

Детали

Ашраф Аль-Кидра, представитель министерства здравоохранения Газы, с которыми журналисты связались по телефону заявил, что внутри больницы разлагаются около 100 тел, и извлечь их невозможно.

Отмечается, что за последние дни умерло 40 пациентов, в том числе трое недоношенных детей, чьи инкубаторы вышли из строя.

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Кроме того, по словам Аль-Кидра “оккупанты до сих пор держат в осаде больницу и время от времени обстреливают дворы”.

Израиль в свою очередь отрицает, что больница находится в осаде, и говорит, что его войска разрешают выход для тех, кто находится внутри. Медики и официальные лица внутри больницы отрицают это и говорят, что те, кто пытается выйти, попадают под обстрел. Рейтер не смог проверить ситуацию.