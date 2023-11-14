Соль для винницких дорог: пять тендеров за неполный год и к некоторым есть вопросы

КИЕВ. 14 ноября. УНН. За последний неполный год в Виннице провели пять тендеров на закупку соли для посыпки дорог и тротуаров. Было приобретено 3430 тонн соли на 26 миллионов гривен. И хоть зима не началась, но есть подозрение, что Предприятие "Винницкое дорожное управление" продолжит свои соляные тендеры, передает УНН.

Детали

В начале декабря 2022 года «Винницкое дорожное управление» закупило 400 тонн технической соли с антислеживающей добавкой. Обошлось это удовольствие в 3 миллиона 760 тысяч гривен.

В конце декабря завершился тендер на закупку почти 1,5 тысячи тонн дорожной соли более чем на 16 миллионов гривен.

но уже после определения победителя и подписания договора он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке.

Уже в январе 2023 года «Винницкое дорожное управление» через новый тендер закупает 1400 тонн технической соли за 12 миллионов 859 тысяч гривен.

Договор был подписан в последних числах января, до конца календарной зимы оставался месяц. Поэтому, можно предположить, что соль использовали далеко не всю, и на складах что-то должно было остаться.

В сентябре этого года «Винницкое дорожное управление» объявляет очередной тендер на закупку технической соли. Интересно, что продукт, используемый в достаточно больших объемах, на этот раз, в отличие от предыдущих тендеров, почему-то решили мерить в килограммах.

По результатам торгов, поставить винницким коммунальщикам 1330000 килограммов (1330 тонн) соли за более чем 7,5 миллионов гривен (5,76 грн с НДС на килограмм) обязалось ООО «Торгово-промышленное объединение «Ариста».

Эта фирма, кстати, участвовала во втором тендере в декабре 2022 года. Но к финальному аукциону не была допущена из-за несоответствия поданных документов тендерной документации.

Основной сферой деятельности созданного в 2004 году ООО «Ариста» является торговля химическими продуктами. Но интересно, что оба конечных бенефициара этой фирмы Юрий Ковинев и Андрей Прахов до сих пор зарегистрированы во временно оккупированном Донецке.

Что касается самого тендера, то, согласно условиям договора, конечным сроком поставки соли является 15 ноября.

В обосновании тендера указано, что объем закупленной соли определялся объемами ее использования в 2021 и 2022 годах.

Если сравнить, сколько соли купили сейчас, хотели купить в декабре 2022 года, и купили в январе 2023-го, то объемы примерно одинаковые. А ведь в январе соль покупали, фактически, на один месяц. И, по логике, объем сентябрьской закупки должен быть существенно меньшим.

У властей Винницы своя логика и в октябре завершается еще один тендер - 300000 килограммов (300 тонн) технической соли за почти 2 миллиона гривен.

И что-то подсказывает, что для этой зимы это не последний тендер в Виннице на закупку соли.