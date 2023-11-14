россия ждет морозов, чтобы нанести удары по украинской энергетике - Минэнерго

КИЕВ. 14 ноября. УНН. рф вероятно ждет стабильного снижения температуры воздуха, чтобы нанести очередные удары по энергетике Украины. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.

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«Мне кажется для них важно, чтобы минус имел стабильный характер. То есть, если условно падает температура до минуса, а потом будет подниматься до плюса, то, мне кажется, они будут ждать стабильных морозов», - сказал Герман Галущенко.

Напомним

Недавно сообщалось, что в связи с тем, что Украина приближается к зиме, и с каждым днем растут риски российского энергетического террора, страна готовится ко всем сценариям, усиливает активную и пассивную оборону энергообъектов.

Детали

Такую стратегию россияне используют, потому что во время морозов труднее восстанавливать инфраструктуру. «Когда есть минусовая температура, то к непосредственному ущербу, который наносится ударом, скажем, милитарным по системе, когда есть минусовая температура она затрудняет восстановление».

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